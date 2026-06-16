Grâce au disque grattoir rotatif pour le dégivreur électrique EDI 4, les vitres de voiture sont rapidement et confortablement débarrassées du givre. Le changement de disque s'effectue facilement et sans outils en un tour de main. Le nouveau disque grattoir possède 5 lames et permet un dégivrage plus silencieux de 4 dB(A) par rapport à la version précédente.