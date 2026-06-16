EDI 4 replacement washer
Muni de lames en plastique robustes, le disque grattoir rotatif pour le dégivreur électrique EDI 4 élimine même le givre tenace sur toutes les vitres de voiture.
Grâce au disque grattoir rotatif pour le dégivreur électrique EDI 4, les vitres de voiture sont rapidement et confortablement débarrassées du givre. Le changement de disque s'effectue facilement et sans outils en un tour de main. Le nouveau disque grattoir possède 5 lames et permet un dégivrage plus silencieux de 4 dB(A) par rapport à la version précédente.
Caractéristiques et avantages
Disque grattoir rotatif muni de lames en plastique robustes
- Le disque grattoir rotatif en plastique résistant aux chocs élimine rapidement et facilement même le givre tenace sur les vitres de voiture.
Changement de disque sans outil
- Le disque grattoir se remplace rapidement et facilement sans aucun outil.
Réduction du volume sonore
- Muni de 6 lames, le nouveau disque grattoir permet de réduire le volume sonore de jusqu'à 4 dB(A) en comparaison avec la version précédente.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|109 x 109 x 16
Domaines d'utilisation
- Pare-vent