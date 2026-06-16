De roterende schraapschijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 verwijdert snel en gemakkelijk ijs van autoruiten. Het vervangen van de schijf is eenvoudig – zonder gereedschap is het binnen enkele seconden gedaan. De recent ontwikkelde schraapschijf heeft vijf messen en werkt bij het ontdooien tot 4 dB(A) stiller dan de vorige versie.