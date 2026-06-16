EDI 4 schraapschijf

De roterende schraapschijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 met stevige kunststof messen verwijdert zelfs hardnekkig ijs van elke autoruit.

De roterende schraapschijf voor de elektrische ijskrabber EDI 4 verwijdert snel en gemakkelijk ijs van autoruiten. Het vervangen van de schijf is eenvoudig – zonder gereedschap is het binnen enkele seconden gedaan. De recent ontwikkelde schraapschijf heeft vijf messen en werkt bij het ontdooien tot 4 dB(A) stiller dan de vorige versie.

Kenmerken en voordelen
Roterende schraapschijf met stevige kunststof messen
  • De roterende schraapschijf, gemaakt van slagvaste kunststof, verwijdert zelfs hardnekkig ijs snel en moeiteloos van autoruiten.
Schijfvervanging zonder gereedschap
  • De krabschijf kan snel en eenvoudig worden vervangen zonder gereedschap.
Vermindering van het geluidsvolume
  • De recent ontwikkelde schraperschijf reduceert het volume tot wel 4 dB(A) in vergelijking met de vorige versie met zes messen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 109 x 109 x 16
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