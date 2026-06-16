Extension pour WV

Les fenêtres hautes, puits de lumière et autres surfaces lisses difficiles d'accès peuvent désormais être nettoyés en tout confort et sans prendre de risque sur une échelle : avec le kit rallonge télescopique pour nos nettoyeurs de vitres sans fil et le pulvérisateur vibrant sans fil. Le kit se compose de 2 manches télescopiques, d'un logement à articulation flexible pour le nettoyeur de vitres et le pulvérisateur sans fil ainsi que d'une raclette avec bonnette microfibre. Ce kit offre jusqu'à 1,5 mètre de portée supplémentaire ce qui vous permet un nettoyage sans effort des pièces de vie, salles de bains ou vérandas jusqu'à une hauteur d'environ 3,5 mètres, quelle que soit votre taille.