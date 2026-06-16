Hoge ramen, dakramen en slecht bereikbare gladde oppervlakken kunt u nu heel comfortabel reinigen zonder op een ladder te klimmen. Met de telescopische verlengset voor de Window Vac en de Vibrapad maakt u alle ramen moeiteloos schoon. De set bestaat uit 2 telescoopstangen, waarvan één met flexibel scharnier waarop de Window Vac kan worden bevestigd, en één inwasser met microvezeldoek. Met de set krijgt u tot 1,5 meter extra reikwijdte. Ook kleinere personen kunnen zo in woonkamers, badkamers en veranda's tot ongeveer 3,5 meter hoogte moeiteloos schoonmaken.