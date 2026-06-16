WV Evolution verlengsteel Set
Ook hoge vensters moeiteloos reinigen: met de telescopische verlengset voor de Window Vac en Vibrapad. Uitschuifbaar van 0,6 tot 1,5 meter.
Hoge ramen, dakramen en slecht bereikbare gladde oppervlakken kunt u nu heel comfortabel reinigen zonder op een ladder te klimmen. Met de telescopische verlengset voor de Window Vac en de Vibrapad maakt u alle ramen moeiteloos schoon. De set bestaat uit 2 telescoopstangen, waarvan één met flexibel scharnier waarop de Window Vac kan worden bevestigd, en één inwasser met microvezeldoek. Met de set krijgt u tot 1,5 meter extra reikwijdte. Ook kleinere personen kunnen zo in woonkamers, badkamers en veranda's tot ongeveer 3,5 meter hoogte moeiteloos schoonmaken.
Kenmerken en voordelen
Hoger gelegen ramen kunnen gemakkelijk worden bereikt
Telescopische lans
Compatibel met alle Window Vacs en Vibrapad
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|150 x 250 x 1170
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Toepassingen
- Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
- Veranda's
Onderdelen WV Evolution verlengsteel Set
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