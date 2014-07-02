Jeu de lingettes éponge
2 serpillières, 3 chiffons en éponge pour suceur à main
Le jeu de chiffonnettes contient 2 serpillières pour la buse de sol alvéolée, 3 bonnettes pour le suceur à main. Elles sont fortement absobantes et ne laisse pas de peluches sur la surface. Elle sont idéales pour nettoyer le PVC, le linoléum, le carrelage, la pierre.
Caractéristiques et avantages
Serpillère pour sol en coton de haute qualité.
- Absorption optimale de la saleté avec la bonnette.
- Lavable en machine à 60 °C.
Serpillère en coton de haute qualité pour buse à main
- Absorption optimale de la saleté avec la bonnette.
- Lavable en machine à 60 °C.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|265 x 65 x 200
Domaines d'utilisation
- Plans de travail dans la cuisine
- Carrelages
- Cabine de douche/baignoire
- Plaques de cuisson
- Hottes aspirantes
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Sols durs
- Cuisines