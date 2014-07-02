Kit d'aspiration 3,5m

Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).

Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).

Caractéristiques et avantages
Tuyau en spirale complet, prêt à l'emploi hermétique avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour.
  • Pour le raccord simple et pratique aux pompes
Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 3,5
Diamètre 3/4″
Couleur noir
Poids (kg) 0,8
Poids emballage inclus (kg) 0,9
Dimensions (L × l × h) (mm) 400 x 415 x 55
Domaines d'utilisation
  • Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.