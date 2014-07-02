Kit d'aspiration 3,5m
Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).
Flexible aspiration résistant à la dépression complet et au raccordement, avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour. Peut également servir pour rallonger le tuyau d'aspiration. Pour pompes à raccord fileté G1 (33,3 mm).
Caractéristiques et avantages
Tuyau en spirale complet, prêt à l'emploi hermétique avec filtre d'aspiration et clapet anti-retour.
- Pour le raccord simple et pratique aux pompes
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|3,5
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids emballage inclus (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 415 x 55
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.