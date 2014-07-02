Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5 m
Compleet aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang met zuigfilter en terugslagklep. Ook als verlenging van de zuigslang te gebruiken. Voor pompen met een G1” (33,3 mm) aansluitdraad
Compleet, aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang van 1", 3,5 m voor algemaan gebruik. Met zuigfilter en terugslagklep voor de aansluiting aan de aanzuigkant van de tuinpompen en de hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. Ideaal om te voorkomen dat er water terugstroomt. Vermindert de aanleertijd. Kan ook worden gebruikt als verlenging van zuigslangen. Voor gebruik met de hierboven vermelde pompen met een aansluitdraad van 1" (33.3 mm).
Kenmerken en voordelen
Compleet, klaar om te gebruiken, vacuumproof. Verstevigde spiraalslang met aanzuigfilter en terugslagklep
- Gemakkelijk te gebruiken voor het aansluiten van pompen
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|3,5
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|400 x 415 x 55
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …