Lance conique
Nettoyez votre animal domestique rapidement et facilement à l'aide de la buse conique. Celle-ci peut être montée sur le pistolet du nettoyeur à pression et produit un jet à douche agréable.
Grâce à son jet à douche très doux et agréable, la buse conique convient parfaitement au nettoyage de vos animaux domestiques, comme les chiens, ou uniquement de son poil. Idéal pour remettre votre chien dans la voiture ou le faire renter dans votre maison ou appartement après une promenade. La buse forme un jet à pression basse (comparable au jet d'un robinet ménager) et est par conséquent parfaitement sûre pour être utilisée sur des animaux.
Caractéristiques et avantages
Jet coniqueJet à douche agréable et douce.
DouxPour le nettoyage des animaux domestiques sensibles et des chiens.
Installé sur le pistoletRemplacement simple de la buse
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|48 x 29 x 29
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Animaux domestiques/chiens