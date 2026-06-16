Lance conique

Nettoyez votre animal domestique rapidement et facilement à l'aide de la buse conique. Celle-ci peut être montée sur le pistolet du nettoyeur à pression et produit un jet à douche agréable.

Grâce à son jet à douche très doux et agréable, la buse conique convient parfaitement au nettoyage de vos animaux domestiques, comme les chiens, ou uniquement de son poil. Idéal pour remettre votre chien dans la voiture ou le faire renter dans votre maison ou appartement après une promenade. La buse forme un jet à pression basse (comparable au jet d'un robinet ménager) et est par conséquent parfaitement sûre pour être utilisée sur des animaux.

Caractéristiques et avantages
Lance conique: Jet conique
Jet conique
Jet à douche agréable et douce.
Lance conique: Doux
Doux
Pour le nettoyage des animaux domestiques sensibles et des chiens.
Lance conique: Installé sur le pistolet
Installé sur le pistolet
Remplacement simple de la buse
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Dimensions (L × l × h) (mm) 48 x 29 x 29
Domaines d'utilisation
  • Animaux domestiques/chiens