Lance conique

Grâce à son jet à douche très doux et agréable, la buse conique convient parfaitement au nettoyage de vos animaux domestiques, comme les chiens, ou uniquement de son poil. Idéal pour remettre votre chien dans la voiture ou le faire renter dans votre maison ou appartement après une promenade. La buse forme un jet à pression basse (comparable au jet d'un robinet ménager) et est par conséquent parfaitement sûre pour être utilisée sur des animaux.