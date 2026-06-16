Conische sproeikop
Maak uw huisdier snel en gemakkelijk schoon met conische sproeikop. Deze kan op het spuitpistool van de drukreiniger gemonteerd worden en produceert een zachte douchestraal.
Dankzij zijn zeer zachte en aangename douchestraal, is de conische sproeikop bijzonder geschikt voor de reiniging van huisdieren, zoals honden, of enkel van hun vacht. Ideaal om uw hond terug in de auto te zetten, of in uw huis of appartement na een wandeling. De sproeier vormt een straal aan lange druk (vergelijkbaar met de straal uit een huishoudkraan) en is hierdoor volledig veilig voor het gebruik op dieren.
Kenmerken en voordelen
KegelstraalAangenaam zachte douchestraal.
ZachtVoor de reiniging van gevoelige huisdieren en honden.
Gemonteerd op het spuitpistoolEenvoudige vervanging van de sproeier
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|48 x 29 x 29
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Toepassingen
- Huisdieren/honden