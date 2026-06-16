Dankzij zijn zeer zachte en aangename douchestraal, is de conische sproeikop bijzonder geschikt voor de reiniging van huisdieren, zoals honden, of enkel van hun vacht. Ideaal om uw hond terug in de auto te zetten, of in uw huis of appartement na een wandeling. De sproeier vormt een straal aan lange druk (vergelijkbaar met de straal uit een huishoudkraan) en is hierdoor volledig veilig voor het gebruik op dieren.