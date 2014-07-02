Raccord souple pour installations fixes
Flexible de jonction pour canalisations rigides. Le flexible intérieur élastique en silicone permet de compenser la baisse de pression dans le carter. Ceci réduit les vibrations et par conséquent le bruit de manière considérable. La dilatation intérieure dans le flexible empêche en outre les mises en et hors service occasionnelles de la pompe. Filetage 1" aux deux extrémités. Longueur : 1,0 m Diamètre : 3/4"
Idéal pour compenser des fluctuations de pression dans des systèmes de l'alimentation en eau domestique. Tuyau qui réduit le bruit de 1 m 3/4" pour être utilisé entre les pompes à haute pression et les systèmes de canalisations rigides. Le flexible intérieur élastique en silicone permet de compener les fluctuations de pression. La dilatation intérieure dans le flexible empêche en outre les mises en et hors service occasionnelles de la pompe. Il réduit également les vibrations et par conséquent le bruit de manière considérable. Tuyau avec filetage 1" (33.3 mm) aux deux extrémités.
Caractéristiques et avantages
L'intérieur du tuyau élastique est fait de silicone
- L'expansion du tuyau intérieur élastique évite que la pompene se met en marche et se débranche de manière intermittente en cas d'un recul de la pression. Cela permet une compensation pour le recul de la pression et une opération fiable de la pompe.
Flexible
- Cette solution réduit les vibrations, pour un transfert de bruits nettement réduit à la tuyauterie rigide.
Flexible de raccordement pour tuyauteries rigides
- Permet d'établir un raccord à la pompe d'alimentation en eau de service. Les systèmes de conduites n'atteignent généralement pas le côté d'installation de la pompe. Il est recommandé de raccorder la pompe aux conduites en utilisant un tuyau flexible.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|3/4″
|Longueur de flexible (m)
|1
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,5
|Poids emballage inclus (kg)
|0,7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 275 x 55
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin à partir de cuves d'eau, de citernes ou de puits