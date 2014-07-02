Raccord souple pour installations fixes

Idéal pour compenser des fluctuations de pression dans des systèmes de l'alimentation en eau domestique. Tuyau qui réduit le bruit de 1 m 3/4" pour être utilisé entre les pompes à haute pression et les systèmes de canalisations rigides. Le flexible intérieur élastique en silicone permet de compener les fluctuations de pression. La dilatation intérieure dans le flexible empêche en outre les mises en et hors service occasionnelles de la pompe. Il réduit également les vibrations et par conséquent le bruit de manière considérable. Tuyau avec filetage 1" (33.3 mm) aux deux extrémités.