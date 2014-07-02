Drukcompensatieslang 1 m
De drukcompensatieslang dient als verbindingsslang tussen hydrofoorpompen en onbuigzame pijpleidingen.
Ideaal om drukfluctuaties te compenseren in de het huishoudelijke watertoevoersysteem. Geluiddempende slang van 1 m 3/4" voor gebruik tussen de hogedrukpomp en het onbuigzame pijpleidingen. Flexibele, siliconen binnenmantel compenseert de drukfluctuaties. De flexibele binnenmantel zet uit om te voorkomen dat de pomp aansluit en stopt. Deze vermindert ook de trillingen. Hierdoor wordt een aanzienlijke geluidsvermindering gerealiseerd. Drukslang met aansluitdraad van 1" (33.3 mm) aan beide zijden.
Kenmerken en voordelen
Elastische binnenkant van de slang gemaakt uit silicone
- De uitzetting van de elastische binnenslang voorkomt dat de pomp sporadisch aan en uit wordt geschakeld in geval van een drukval. Dit compenseert de drukval en zorgt voor een betrouwbare werking van de pomp.
Flexibele slang
- Dit zorgt voor minder trillingen en verlaagt de geluidstransmissie door het onbuigzame leidingsysteem aanzienlijk.
Aansluitingsslang voor onbuigzame pijpleidingen
- Dit zorgt voor een aasluiting aan de aanvoerpomp voor het servicewater. Het leidingsysteem bereikt meestal de installatiekant van de pomp niet. Wij raden u aan om de pomp aan de pijpleiding aan te sluiten met een flexibele slang.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|3/4″
|Slanglengte (m)
|1
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|270 x 275 x 55
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Voor het sproeien van de tuin met water afkomstig uit tonnen, waterreservoirs of bronnen, met bv. sproeiers.