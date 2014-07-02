Ideaal om drukfluctuaties te compenseren in de het huishoudelijke watertoevoersysteem. Geluiddempende slang van 1 m 3/4" voor gebruik tussen de hogedrukpomp en het onbuigzame pijpleidingen. Flexibele, siliconen binnenmantel compenseert de drukfluctuaties. De flexibele binnenmantel zet uit om te voorkomen dat de pomp aansluit en stopt. Deze vermindert ook de trillingen. Hierdoor wordt een aanzienlijke geluidsvermindering gerealiseerd. Drukslang met aansluitdraad van 1" (33.3 mm) aan beide zijden.