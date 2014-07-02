Raccord souple pour puits

Flexible spiralé résistant au vide, prêt à être raccordé, d'un diamètre de 3/4" et d'une longueur de 0,6 m pour aspirer l'eau. Convient au raccordement au côté aspiration des pompes à déclenchement automatique et des pompes de jardin. Le flexible d'aspiration est équipé de raccords à filetage G1 (33,3 mm) des deux côtés. Sa flexibilité élevée permet de réduire sensiblement le bruit dans le cas d'une installation fixe. Attention : le flexible d'aspiration ne doit pas être utilisé comme flexible de refoulement !