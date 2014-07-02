Raccord souple pour puits
Flexible d'aspiration résistant au vide, prêt à être raccordé, pour le raccordement de pompes aux puits abyssins ou aux canalisations côté aspiration. Pour pompes à déclenchement automatique et pompes de jardin.
Flexible spiralé résistant au vide, prêt à être raccordé, d'un diamètre de 3/4" et d'une longueur de 0,6 m pour aspirer l'eau. Convient au raccordement au côté aspiration des pompes à déclenchement automatique et des pompes de jardin. Le flexible d'aspiration est équipé de raccords à filetage G1 (33,3 mm) des deux côtés. Sa flexibilité élevée permet de réduire sensiblement le bruit dans le cas d'une installation fixe. Attention : le flexible d'aspiration ne doit pas être utilisé comme flexible de refoulement !
Caractéristiques et avantages
Raccord résistant à la dépression de la pompe au sources et aux conduites
- Si une pompe d'alimentation est rattachée, ce tuyau peut être utilisé comme un raccord flexible du côté de l'aspiration, pour établir un raccord entre le système de conduite de la pompe, ce qui en plus ne produit pas de bruit.
Spécifications
Données techniques
|Longueur (m)
|0,6
|Diamètre
|3/4″
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|600 x 50 x 50
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Aspiration d'eau depuis une citerne, d'une source d'eau alternative ect.