Zuigslang voor leidingen

Aansluitklare, vacuümbestendige spiraalslang met een diameter van 3/4" en een lengte van 0,6 m voor het opzuigen van water. Geschikt voor de aansluiting aan de aanzuigzijde van hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De zuigslang is uitgerust met een G1 aansluitdraad (33,3 mm) aan beide zijden. Door zijn grote flexibiliteit wordt een aanzienlijke lawaaivermindering behaald bij permanente installaties. Opgelet : de zuigslang mag niet worden gebruikt als een hogedrukslang!