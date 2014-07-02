Zuigslang voor leidingen
Aansluitklare, vacuümbestendige zuigslang voor het aansluiten van pompen op putten of leidingen aan de aanzuigzijde. Voor hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik.
Aansluitklare, vacuümbestendige spiraalslang met een diameter van 3/4" en een lengte van 0,6 m voor het opzuigen van water. Geschikt voor de aansluiting aan de aanzuigzijde van hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik. De zuigslang is uitgerust met een G1 aansluitdraad (33,3 mm) aan beide zijden. Door zijn grote flexibiliteit wordt een aanzienlijke lawaaivermindering behaald bij permanente installaties. Opgelet : de zuigslang mag niet worden gebruikt als een hogedrukslang!
Kenmerken en voordelen
Vacuum-bestendige aansluiting van de pomp aan waterbronnen en pijpleidingen
- Als een aanvoerpomp voor servicewater is aangesloten, kan deze slang ook worden gebruikt als een flexibele aansluiting aan de aanzuigzijde, om zo een verbinding te maken tussen de pomp en en het buizensysteem, wat ook geen enkel lawaai voortbrengt.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|0,6
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|600 x 50 x 50
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …