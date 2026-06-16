Le rouleau spécial carrelage et pierre FC 2 est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des sols durs résistants tels que la pierre ou la céramique (ne convient cependant pas aux sols en pierre naturelle délicats comme le marbre ou la terre cuite). Compatible avec le nettoyeur de sols FC 2-4. Grâce à ses poils intégrés, le rouleau spécial carrelage et pierre élimine aisément les salissures tenaces et rend même leur éclat aux joints et aux surfaces irrégulières. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.