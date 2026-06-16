FC 2-4 steenroller
Het reinigen van niet-kwetsbare harde vloeren en vuile voegen kan niet eenvoudiger: met de steenroller voor de vloerreiniger FC 2-4 krijgen hardnekkige vlekken geen kans.
De FC 2-4 steenroller is het perfecte accessoire voor het grondig reinigen van niet-delicate harde vloeren, zoals steen of keramiek (hoewel hij niet geschikt is voor kwetsbare natuursteenvloeren zoals marmer of terracotta). Te gebruiken met de vloerreiniger FC 2-4, niet voor andere Floor Cleaner modellen. Dankzij de geïntegreerde borstelharen verwijdert de steenroller moeiteloos hardnekkig vuil en laat zelfs spleten, voegen en oneffenheden weer glanzen. Geschikt voor machinewas tot 60 °C.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor een perfect reinigingsresultaat.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Geïntegreerde borstelharen
- Voor de moeiteloze verwijdering van hardnekkig vuil
- Zelfs voegen en oneven vloeren worden weer stralend schoon.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|180 x 60 x 60
Toepassingen
- Stenen vloeren
- Zelfs hardnekkige vervuiling
- Tegelvoegen