Unique pour assurer la propreté : le rouleau universel pour le nettoyeur de sols Kärcher FC 2-4 permet un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ce rouleau universel haut de gamme est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant. Par ailleurs, le rouleau est lavable en machine jusqu'à 60 °C.