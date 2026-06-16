Rouleau universel FC 2-4
Rouleau universel pour un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs. Non pelucheux, très absorbant et résistant. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Unique pour assurer la propreté : le rouleau universel pour le nettoyeur de sols Kärcher FC 2-4 permet un nettoyage à faible humidité et un entretien tout en douceur de tous les sols durs, y compris les parquets. Ce rouleau universel haut de gamme est non pelucheux, très absorbant et extrêmement résistant. Par ailleurs, le rouleau est lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
100 % microfibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Particulièrement propre
- Pour un travail en toute hygiène dans différentes applications (sanitaires, cuisines, robinetterie etc.).
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|180 x 60 x 60
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Parquet vitrifié