FC 2-4 universele roller (geel)

Universele roller voor vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren. Pluisvrij, absorberend en slijtvast.

Gewoon schoon: de universele roller voor de Kärcher FC 2-4 vloerreiniger zorgt voor een grondige vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige universele roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast. De roller kan ook in de machine gewassen worden op max. temperatuur van 60°C. Let op: alleen geschikt voor Floor Cleaner FC 2-4.

Kenmerken en voordelen
Microvezel van 100% hoge kwaliteit
  • Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
  • Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Bijzonder schoon
  • Hygiënisch werken in verschillende toepassingsgebieden (badkamer, keuken, armaturen, enz.).
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 180 x 60 x 60
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Geverniste parket