Gewoon schoon: de universele roller voor de Kärcher FC 2-4 vloerreiniger zorgt voor een grondige vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige universele roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast. De roller kan ook in de machine gewassen worden op max. temperatuur van 60°C. Let op: alleen geschikt voor Floor Cleaner FC 2-4.