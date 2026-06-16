FC 2-4 universele roller (geel)
Universele roller voor vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren. Pluisvrij, absorberend en slijtvast.
Gewoon schoon: de universele roller voor de Kärcher FC 2-4 vloerreiniger zorgt voor een grondige vochtige reiniging en onderhoud van alle harde vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige universele roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast. De roller kan ook in de machine gewassen worden op max. temperatuur van 60°C. Let op: alleen geschikt voor Floor Cleaner FC 2-4.
Kenmerken en voordelen
Microvezel van 100% hoge kwaliteit
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Bijzonder schoon
- Hygiënisch werken in verschillende toepassingsgebieden (badkamer, keuken, armaturen, enz.).
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|180 x 60 x 60
Toepassingen
- Harde vloeren
- Geverniste parket