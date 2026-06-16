Parfaits pour le nettoyage et le toilettage des chiens : les accessoires adaptés de manière optimale à l'utilisation avec les nettoyeurs basse pression Kärcher OC 3 et OC 4 du sac à accessoires Pet permettent de nettoyer à la fois en douceur et efficacement les animaux de compagnie. La brosse pour animaux spécialement développée à cet effet avec des picots de massage en silicone élimine même les salissures tenaces des poils. La buse conique permet de nettoyer le pelage encrassé et les pattes sales particulièrement en douceur sans les agresser. La lingette en microfibres moelleuse absorbe beaucoup d'eau, est très agréable pour les chiens et prévient la formation d'odeurs désagréables. Pour un rangement pratique des accessoires, un sac en textile déperlant est fourni, offrant également de la place pour d'autres petits accessoires.