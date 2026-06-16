Huisdieraccessoireset
The ideal addition to Kärcher low-pressure washers: the Pet accessory bag contains practical accessories that have been specially developed for gentle cleaning of dogs.
Perfect voor het reinigen en verzorgen van honden: de accessoires in de huisdieraccessoireset zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 lagedrukreinigers en zorgen voor een zachte, maar doeltreffende reiniging van viervoeters. De speciaal ontwikkelde dierenborstel met siliconen massage-noppen verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht. Het conische straalmondstuk reinigt vuile vacht en modderige poten bijzonder zacht en voorzichtig. De zachte microvezeldoek neemt veel water op, voelt aangenaam aan op de vacht van de hond en laat geen nare geurtjes achter. De accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas van waterafstotende stof, die bovendien ruimte biedt voor extra kleine accessoires.
Kenmerken en voordelen
Wasborstel voor huisdierenDe speciaal ontwikkelde huisdierborstel met siliconen massageknoppen verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht.
Sproeier met kegelstraalDe conische straalmond is bijzonder zacht en daardoor ideaal voor het zorgvuldig reinigen van vuile vacht en modderige poten.
Microvezel doekDe zachte microvezeldoek kan worden gebruikt om honden direct na het schoonmaken af te drogen. De microvezeldoek absorbeert veel water en voorkomt onaangename geurtjes.
Zak voor toebehoren SC 1
- Gemaakt van machinewasbare, waterafstotende stof – ideaal voor op reis.
- Alle accessoires op één plek opgeborgen en extra ruimte voor andere benodigdheden voor het uitlaten van honden.
- De tas kan samen met de Kärcher OC 4 in de lege watertank worden opgeborgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|220 x 220 x 100
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Huisdieren/honden
- Fietsen
- Tent/campinguitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddle board)
- Kinderwagens/buggy's
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken