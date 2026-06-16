Perfect voor het reinigen en verzorgen van honden: de accessoires in de huisdieraccessoireset zijn geoptimaliseerd voor gebruik met de Kärcher OC 3 en OC 4 lagedrukreinigers en zorgen voor een zachte, maar doeltreffende reiniging van viervoeters. De speciaal ontwikkelde dierenborstel met siliconen massage-noppen verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht. Het conische straalmondstuk reinigt vuile vacht en modderige poten bijzonder zacht en voorzichtig. De zachte microvezeldoek neemt veel water op, voelt aangenaam aan op de vacht van de hond en laat geen nare geurtjes achter. De accessoires kunnen netjes worden opgeborgen in de meegeleverde tas van waterafstotende stof, die bovendien ruimte biedt voor extra kleine accessoires.