Sachets filtre ouate pour aspirateur KFI 117
Conçu pour l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 1 Compact Battery : le sachet filtre en non-tissé à 3 couches pour une puissance d'aspiration durable et une excellente rétention des poussières.
Pour des performances remarquables : les sachets filtres en non-tissé à 3 couches, développés sur mesure pour l'aspirateur eau et poussières sans fil WD 1 Compact Battery, sont extrêmement résistants à la déchirure et s'illustrent par une excellente rétention des poussières et une puissance d'aspiration optimale. Également parfaitement adaptés aux sollicitations intensives, par exemple lors de l'aspiration de saletés humides. Fourniture par lot de 4 sachets.
Caractéristiques et avantages
Adapté à l'aspirateur eau et poussières sans fil Kärcher WD 1 Compact Battery
Matériau non tissé résistant aux déchirures, parfaitement adapté aux sollicitations intensives
Matériau non tissé à trois couches pour une rétention des poussières et une puissance d'aspiration optimales
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|550 x 100 x 120
Domaines d'utilisation
- Saleté sèche
- Saleté humide