Vliesfilter stofzakken WD 1 Compact Battery

Ontworpen voor de nat- en droogzuiger WD 1 Compact Battery: de 3-laagse vliesfilter stofzak voor langdurige zuigkracht en hoge stofopname (4 stuks).

Voor uitstekende prestaties: de 3-laagse vliesfilter stofzakken, op maat gemaakt voor de WD 1 Compact Battery nat- en droogzuiger, zijn extreem scheurvast en onderscheiden zich door hun uitstekende stofopname en optimale zuigkracht. In de verpakking zitten 4 stuks.

Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher batterij-aangedreven WD 1 Compact Battery nat- en droogzuiger
Scheurbestendig vliesmateriaal dat bijzonder geschikt is voor veeleisende toepassingen
Drielaagsvliesmateriaal voor uitstekende stofopname en optimale zuigkracht
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 550 x 100 x 120
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Droog vuil
  • Nat vuil