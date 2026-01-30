Vliesfilter stofzakken WD 1 Compact Battery
Ontworpen voor de nat- en droogzuiger WD 1 Compact Battery: de 3-laagse vliesfilter stofzak voor langdurige zuigkracht en hoge stofopname (4 stuks).
Voor uitstekende prestaties: de 3-laagse vliesfilter stofzakken, op maat gemaakt voor de WD 1 Compact Battery nat- en droogzuiger, zijn extreem scheurvast en onderscheiden zich door hun uitstekende stofopname en optimale zuigkracht. In de verpakking zitten 4 stuks.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher batterij-aangedreven WD 1 Compact Battery nat- en droogzuiger
Scheurbestendig vliesmateriaal dat bijzonder geschikt is voor veeleisende toepassingen
Drielaagsvliesmateriaal voor uitstekende stofopname en optimale zuigkracht
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|550 x 100 x 120
Toepassingen
- Droog vuil
- Nat vuil