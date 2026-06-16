En association avec la station d'aspiration intelligente, l'utilisation du RCV 5 devient encore plus autonome. En effet, à partir de maintenant, le bac à poussière se vide automatiquement. Cette tâche pénible et souvent salissante est assurée par la station d'aspiration. La poussière et la saleté sont simplement aspirées de façon automatique dans le sachet filtre en non-tissé haut de gamme dès que le RCV 5 se raccorde à la station de recharge et d'aspiration, peu importe que ce soit après avoir terminé une tâche de nettoyage ou pour une recharge d'appoint. La saleté est collectée de manière fiable. Plus facile que jamais. Grâce à la fonction de charge de la station d'aspiration, la batterie du robot est rechargée par la même occasion.