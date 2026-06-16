Laadstation met vuilafvoer RCV 5
Nog meer autonomie bij het schoonmaken: in het slimme laadstation met vuilafvoer wordt het stofreservoir van de RCV 5 automatisch geleegd.
Met het slimme laadstation met vuilafvoer wordt de bediening van de RCV 5 nog autonomer. Vanaf nu wordt het stofreservoir automatisch geleegd. Dit vervelende en vaak vuile werk wordt uitgevoerd door het zuigstation. Stof en vuil worden eenvoudigweg automatisch in de hoogwaardige vliesfilterzak gezogen zodra de RCV 5 in het laadstation dockt - ongeacht of een schoonmaaktaak is voltooid of dat het is om tussendoor op te laden. Het vuil wordt betrouwbaar opgevangen. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dankzij de oplaadfunctie van het station wordt de accu van de robot direct opgeladen.
Kenmerken en voordelen
Automatische stofafvoer
- Aanzienlijk langere autonome reiniging dankzij het regelmatig automatisch legen van het stofreservoir van de RCV 5.
- Geen lastig handmatig legen van het stofreservoir van de RCV 5 en geen contact met stof en vuil.
- Permanent constant hoog zuigvermogen en dus een gelijkmatig reinigingsresultaat van de RCV 5, omdat het stofreservoir van de robot regelmatig wordt geleegd.
Vliesfilterzak
- Stof en vuil worden betrouwbaar opgevangen in de filterzak.
- Zeer eenvoudige en hygiënische afvoer van het verzamelde vuil.
- Wanneer de filterzak uit het station wordt getrokken, wordt deze onmiddellijk automatisch gesloten. Het vuil blijft veilig in de zak en het vrijkomen van stof bij het verwisselen van de zak wordt betrouwbaar voorkomen.
Geïntegreerd kabelbeheer
- De stroomkabel van het laadstation met vuilafvoer kan netjes opgerold worden op het meegeleverde kabelmanagement aan de achterkant van het station - geen wirwar van kabels meer.
App-bediening
- Indien nodig kan het RCV 5 laadstation met vuilafvoer comfortabel via een app worden bediend.
- De afzuiging kan ook individueel via de app worden geactiveerd.
Te gebruiken met alle RCV 5 modellen
- Het zuigstation is te gebruiken met alle RCV 5 modellen, inclusief apparaten die al zijn uitgerust met een laadstation.
- Dankzij de meegeleverde ombouwset kan een bestaande RCV 5 in een mum van tijd worden omgebouwd voor gebruik met het laadstation met vuilafvoer.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Capaciteit van de filterzak (l)
|4
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|4,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|401 x 290 x 446
Uitvoering
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s)
- Afvalcontainer
Toepassingen
- Afgedichte harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC, evenals tapijt met een lage pool
- Op laagpolig tapijt
Toebehoren
Onderdelen Laadstation met vuilafvoer RCV 5
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