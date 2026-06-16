Met het slimme laadstation met vuilafvoer wordt de bediening van de RCV 5 nog autonomer. Vanaf nu wordt het stofreservoir automatisch geleegd. Dit vervelende en vaak vuile werk wordt uitgevoerd door het zuigstation. Stof en vuil worden eenvoudigweg automatisch in de hoogwaardige vliesfilterzak gezogen zodra de RCV 5 in het laadstation dockt - ongeacht of een schoonmaaktaak is voltooid of dat het is om tussendoor op te laden. Het vuil wordt betrouwbaar opgevangen. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest. Dankzij de oplaadfunctie van het station wordt de accu van de robot direct opgeladen.