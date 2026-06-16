Stone roller FCV 4
Nettoyage facile des sols durs résistants et des joints encrassés : avec le rouleaux spécial carrelage et pierre Pure!Roll® pour l'aspirateur laveur FCV 4 pour éliminer les salissures tenaces. Lavable en machine jusqu'à 60 °C.
Le rouleau spécial carrelage et pierre est l'accessoire parfait pour un nettoyage en profondeur des sols durs résistants tels que la pierre ou la céramique (ne convient cependant pas aux sols en pierre naturelle délicats comme le marbre ou la terre cuite). Compatible avec l'aspirateur laveur FCV 4. Grâce à ses poils intégrés, le rouleau spécial carrelage et pierre élimine aisément les salissures tenaces et rend même leur éclat aux joints et aux surfaces irrégulières. Nos rouleaux Pure!Roll® sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.
Caractéristiques et avantages
Pure!Roll® à microfibres haut de gamme
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Poils intégrés
- Pour une élimination aisée des saletés tenaces.
- Même les joints et les surfaces inégales retrouvent tout leur éclat.
Spécifications
Données techniques
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|254 x 77 x 60
Domaines d'utilisation
- Sols en pierre
- Même les saletés tenaces
- Joints de carrelage