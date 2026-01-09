Arroseur circulaire RS 120/2
Notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente. Selon les modèles, les arroseurs sont montés sur pic ou sur une base antidérapante. Tous les modèles se raccordent facilement au tuyau d'arrosage.
Angle d'arrosage ajustable : arroser là où vous en avez vraiement besoin - Système clic
Caractéristiques et avantages
Angle d'aspersion réglable
- Pour un arrosage adapté aux besoins
Spécifications
Données techniques
|Débit d'eau de passage
|16 l/min
|Diamètre d’arrosage 2 bars
|≤ 8 m
|Diamètre d’arrosage 4 bars
|≤ 12 m
|Surface d’arrosage 2 bars
|50 m²
|Surface d’arrosage 4 bars
|113 m²
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|200 x 248 x 110