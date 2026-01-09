Cirkelsproeier RS 120/2
Cirkelsproeier RS 120/2 met aanpasbare sproeihoek. Ideaal voor het bewateren van middelgrote tuinoppervlakken. Dekt tot 113 m².
De circelsproeier RS 120/2 is ideaal voor het sproeien van halfgrote oppervlakken en tuinen. Hij kan een gebied bedekken tot 113 m². De sproeier kan heel eenvoudig worden aangesloten aan de tuinslang en is compatibel met alle beschikbare click-systemen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Aanpasbare sproeihoek
- Voor een besproeiing op aanvraag
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst
|16 l/min
|Sproeiradius 2 bar
|≤ 8 m
|Sproeiradius 4 bar
|≤ 12 m
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|200 x 248 x 110
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Tuin
- Kleine tot middelgrote oppervlakken