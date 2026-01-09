Cirkelsproeier RS 120/2

Cirkelsproeier RS 120/2 met aanpasbare sproeihoek. Ideaal voor het bewateren van middelgrote tuinoppervlakken. Dekt tot 113 m².

De circelsproeier RS 120/2 is ideaal voor het sproeien van halfgrote oppervlakken en tuinen. Hij kan een gebied bedekken tot 113 m². De sproeier kan heel eenvoudig worden aangesloten aan de tuinslang en is compatibel met alle beschikbare click-systemen. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
Aanpasbare sproeihoek
  • Voor een besproeiing op aanvraag
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst 16 l/min
Sproeiradius 2 bar ≤ 8 m
Sproeiradius 4 bar ≤ 12 m
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 200 x 248 x 110
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Tuin
  • Kleine tot middelgrote oppervlakken
