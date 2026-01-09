Douche Jardin
Grâce à la douche de jardin 2 en 1, il est désormais facile de se rafraîchir, mais aussi d’arroser les massifs de fleur ou les jardinières en suspensions.
La solution 2-en-1 pour le jardin! La douche de jardin très stable, réglable en hauteur (1.50 - 2.20 m) peut être montée en seulement 3 minutes pour une douche rafraîssissante aux chaudes journées d'été. La lance amovible vous permet de jouir d'une douche agréable, tout comme dans votre salle de bains. Le jet à douche fin garantit une consommation d'eau clairement réduite en comparaison avec le tuyau d'arrosage traditionnel. La lance de douche peut également être utilisée en tant que lance d'arrosage de vos plantes. La douche de jardin peut être démontée et rangées rapidement et dans un espace minimal pendant l'hiver. De cette façon vous vous assurez de ne devoir rien manquer l'été suivante. Autres détails : trépied et pic de fixation pour une stabilité optimale, réglage à une main du débit d'eau.
Caractéristiques et avantages
Montage en moins de 3 minutesInstallation sans outils
Trépied et pic de fixationRobustesse garantie
Réglage de la hauteur de 1,50m à 2,20mS'adapte à la taille des différents utilisateurs.
Réglagle du débit à une main et interrupteur ON/OFF
- Utilisation pratique
Lance d'arrosage amovible ( 2 en 1)
Jet de douche large
Tête d'arrosage orientable à 180°
- Pour une manipulation confortable et facile de l'appareil.
Rangement facile et encombrement réduit
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|735 x 850 x 2130
Équipement
- Forme d'arrosage: douche
Domaines d'utilisation
- Piscine
- Arrosage du jardin
Piéces détachées Douche Jardin
