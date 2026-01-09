Tuindouche met voet
2-in-1 oplossing voor uw tuin. Kan gebruikt worden als heerlijke tuindouche of als volwaardige sproeilans voor het snel en efficiënt bewateren van uw planten.
De 2-in-1 oplossing voor de tuin! Deze uiterst stabiele, in de hoogte aanpasbare (1.50 - 2.20 m) tuindouche kan in slechts 3 minuten worden opgesteld voor een verfrissende douche op een warme zomerdag. Met de afneembare douchelans kan u van een verfrissende douche genieten, net zoals met een traditionele douchekop in de badkamer. De fijne douchestraal zorgt voor een aanzienlijk lager waterverbruik in vergelijking met de tuinslang om u te verkoelen. De douchelans kan ook worden gebruikt als volwaardige sproeier voor het besproeien van uw planten. De douche kan heel snel en eenvoudig worden gedemonteerd en voor de winter worden opgeborgen op een minimale plaats. Hierdoor kan u er zeker van zijn dat er volgende zomer niets zal ontbreken. Nog enkele kenmerken zijn: een driepoot en pin voor een optimale stabiliteit en de instelling van de waterhoeveelheid met één enkele hand.
Kenmerken en voordelen
Opstarttijd binnen de 3 minutenInstallatie zonder gereedschap
Met driepoot en pinGegarandeerde stabiliteit en stevigheid
In de hoogte instelbaar van 1,50 - 2,20 mAanpasbaar aan verschillende lichaamslengtes
Waterhoeveelheid instelbaar met één hand en aan/uit knop
- Eenvoudig in gebruik.
Afneembare douche- en sproeilans (2-in-1)
Brede douchestraal
Beweegbare sproeier (180 °)
- Voor een comfortabel en eenvoudig gebruik
Met comfortabele en ruimtesparende opbergingsmogelijkheid
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|735 x 850 x 2130
Uitvoering
- Sproeipatroon: sprinkler
Toepassingen
- Zwembad
- Sproeien van de tuin
Onderdelen Tuindouche met voet
