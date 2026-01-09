Pistolet d'arrosage Multifonctions Plus
Quatre formes d'arrosage, une poignée de confort ratative et une technologie membranaire pour une utilisation sans gouttes : le pistolet d'arrosage multifonction Plus est parfait pour des tâches d'arrosage complexes.
Des tâches d'arrosage complexes de plantes ayant des besoins différents peuvent facilement être exécutées à l'aide du pistolet d'arrosage multifonctions Plus. La technologie membranaire innovative développée par Kärcher garantit une tête d'arrosage sans gouttes à chaque usage – même en changeant les formes d'arrosage. Si nécessaire, la membrane de la disque douche peut être retirée et nettoyée, afin d'obtenir toujours des résultats d'arrosage parfaits. La poignée rotative avec gâchette verrouillable, qui peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, permet une opération individuelle confortable. Ce modèle de pistolet est équipé de 4 formes d'arrosage: un jet douche, un jet crayon, un jet plat horizontal et un jet brumisateur. Le dernier jet est parfait pour un arrosage doux des plantes sensibles tandis que le jet douche est idéal pour l'arrosage des parterres de fleurs ou de plantes.Pour les petits travaux de nettoyage dans le jardin, le jet crayon est recommandé. Grâce à la vanne de contrôle, qui peut être opérée d'une seule main, le débit d'eau peut être réglé selon vos souhaits. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.
Caractéristiques et avantages
Technologie spéciale membranaire
- Assure une utilisation anti-gouttes également lors du changement de modèle de pulvérisation ainsi qu'après l'arrêt de l'eau.
Poignée rotative
- Opérabilité individuelle avec le pistolet pointé vers l'avant ou vers l'arrière.
Vanne de contrôle ergonomique
- Réglage du débit d'eau sur le pistolet à une seule main.
Verrouillage simple sur le pistolet
- Pour un arrosage aisé et permanent.
Quatre formes d'arrosage avec fonction de verrouillage: pomme d'arrosoir, jet plat horizontal, jet brumisateur, jet aéré
- La forme d'arrosage correcte pour chaque application.
Des éléments en plastique doux
- Pour une résistance antidérapante, un confort plus élevé et une protection contre les dégâts
Auto-vidange
- Protection optimale contre les dégâts causés par le gel.
Disque douche amovible
- Pour le nettoyage de la membrane des pistolets bloqués.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|240 x 70 x 127
Équipement
- Nombre de formes d'arrosage: 4
- Poignée rotative
- Verrouillage sur la poignée
- Débit d'eau peut être réglé
- Fonction d'autovidange
- Des éléments en plastique doux
- Forme d'arrosage: brouillard de pulvérisation
- Forme d'arrosage: jet plat horizontal
- Forme d'arrosage: jet crayon
- Forme d'arrosage: douche
