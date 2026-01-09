Veeleisende besproeiingstaken voor planten met verschillende eisen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd met het multifunctionele spuitpistool Plus. De innovatieve membraantechnologie die door Kärcher is ontwikkeld zorgt voor een druppelvrije sproeikop bij elk gebruik – zelfs bij het omschakelen naar een ander sproeipatroon. Indien nodig, kan het membraan op de doucheschijf worden verwijderd en schoongemaakt, om er voor te zorgen dat steeds een optimaal sproeipatroon wordt verzekerd. Het draaibare handvat met de vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, wat zorgt voor een individueel bedieningscomfort. Dit model van spuitpistool is uitgerust met 4 sproeipatronen: douchestraal, puntstraal, vlakstraal en fijne nevelstraal. Deze is perfect voor het voorzichtig sproeien van gevoelige planten, terwijl de douchestraal dan weer ideaal is voor de besproeiing van bloemen- en plantenbedden. Voor kleine reinigingstaken in de tuin is de puntstraal aangewezen. En dankzij de regelbare koppeling, die met één hand kan worden bediend, kan de waterstroom continu naar wens worden aangepast. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn allemaal compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.