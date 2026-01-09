Plus multifunctioneel spuitpistool
Vier sproeipatronen, draaibaar en comfortabele handgreep en membraantechnologie voor een druppelvrije bediening: het multifunctionele Plus spuitpistool is perfect voor veeleisende sproeitaken.
Veeleisende besproeiingstaken voor planten met verschillende eisen kunnen eenvoudig worden uitgevoerd met het multifunctionele spuitpistool Plus. De innovatieve membraantechnologie die door Kärcher is ontwikkeld zorgt voor een druppelvrije sproeikop bij elk gebruik – zelfs bij het omschakelen naar een ander sproeipatroon. Indien nodig, kan het membraan op de doucheschijf worden verwijderd en schoongemaakt, om er voor te zorgen dat steeds een optimaal sproeipatroon wordt verzekerd. Het draaibare handvat met de vergrendelbare trekker kan zowel naar voor als naar achter worden gericht, wat zorgt voor een individueel bedieningscomfort. Dit model van spuitpistool is uitgerust met 4 sproeipatronen: douchestraal, puntstraal, vlakstraal en fijne nevelstraal. Deze is perfect voor het voorzichtig sproeien van gevoelige planten, terwijl de douchestraal dan weer ideaal is voor de besproeiing van bloemen- en plantenbedden. Voor kleine reinigingstaken in de tuin is de puntstraal aangewezen. En dankzij de regelbare koppeling, die met één hand kan worden bediend, kan de waterstroom continu naar wens worden aangepast. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn allemaal compatibel met alle beschikbare clicksystemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Speciale membraantechnologie
- Garandeert een druppelvrij gebruik ook als u het sproeipatroon verandert en nadat het water is afgesloten.
Draaibare handgreep
- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekker
- Voor een handige en constante besproeiing
Keuze uit vier sproeipatronen met vergrendelingsfunctie: douchestraal, vlakke straal, aerator-straal, spuitnevel
- Het juiste sproeipatroon voor elke toepassing.
Zachte plastic elementen
- Voor een goede slipweerstand, een groter comfort en een goede bescherming tegen beschadiging.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Afneembare douchelans
- Om de membranen van verstopte sproeiers te reinigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|240 x 70 x 127
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 4
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Zachte plastic elementen
- Sproeipatroon: mist
- Sproeipatroon: horizontale vlakstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
- Sproeipatroon: sprinkler
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
- Voor de reiniging van bladeren
- Voor het voorzichtig sproeien van gevoelige planten, zoals zaaigoed
- Hagen, struiken
- Voor de besproeiing van planten in potten
Toebehoren
Onderdelen Plus multifunctioneel spuitpistool
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.