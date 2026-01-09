Ce n'est que Kärcher qui offre tant de confort : la poignée rotative avec gâchette verrouillable peut être pointée vers l'avant ou vers l'arrière, en permettant ainsi une opération individuelle du pistolet. En plus, le pistolet est composé d'éléments doux en plastic, qui offrent une protection supplémentaire. Grâce à la vanne de contrôle, qui peut être opérée d'une seule main, le débit d'eau peut être réglé selon la demande. Le pistolet d'arrosage Plus est équipé de 2 formes d'arrosage: le jet crayon et le jet conique creux. Ces formes peuvent être ajustées à tout moment selon les souhaits – par exemple, pour l'arrosage de fleurs et de plantes ou pour l'élimination de gros déchets des terrasses ou des meubles de jardin. D'ailleurs: les pistolets d'arrosage de Kärcher sont compatibles avec tous les systèmes click disponibles et peuvent être raccordées sans problèmes à votre tuyau d'arrosage.