Plus spuitpistool
Comfortabel sproeien: het Plus spuitpistool kan individueel worden bediend dankzij de draaibare handgreep. Ideaal voor eenvoudige sproeitaken.
Enkel Kärcher biedt zoveel comfort: het draaibare handvat, dat dankzij de vergrendelbare trekker zowel naar voor als naar achter kan worden gericht, zorgt voor een individueel gebruik van het spuitpistool. Bovendien bevat het comfortabele plastic onderdelen, die zorgen voor extra bescherming. Door de regelbare koppeling te gebruiken, die met één hand kan worden bediend, kan de waterstroom naar wens worden aangepast. Het Plus spuitpistool is uitgerust met 2 sproeipatronen: de punstraal en de kegelstraal. Deze kunnen naar wens continu worden aangepast – bijvoorbeeld voor het sproeien van uw bloemen- en plantenbedden of voor de werwijdering van grof vuil van uw terras of tuinmeubilair. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Draaibare handgreep
- Bediening van het spuitpistool individueel aanpasbaar, naar voor of naar achter gericht.
Ergonomische regelklep
- Instelling van de waterhoeveelheid aan het spuitpistool met één hand.
Eenvoudige vergrendeling van de trekker
- Voor een handige en constante besproeiing
Sproeipatroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal.
- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).
Zachte plastic elementen
- Voor een goede slipweerstand, een groter comfort en een goede bescherming tegen beschadiging.
Zelflegend
- Optimale bescherming tegen vorstschade.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|210 x 42 x 105
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Draaibare handgreep
- Vergrendeling aan het handvat
- Instelling watervolume
- Zelfleeg-functie
- Zachte plastic elementen
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Videos
Toepassingen
- Bewatering van planten
- Bloembedden, paden met planten
- Voor de reiniging van licht vervuilde oppervlakken
Toebehoren
Onderdelen Plus spuitpistool
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.