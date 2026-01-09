Enkel Kärcher biedt zoveel comfort: het draaibare handvat, dat dankzij de vergrendelbare trekker zowel naar voor als naar achter kan worden gericht, zorgt voor een individueel gebruik van het spuitpistool. Bovendien bevat het comfortabele plastic onderdelen, die zorgen voor extra bescherming. Door de regelbare koppeling te gebruiken, die met één hand kan worden bediend, kan de waterstroom naar wens worden aangepast. Het Plus spuitpistool is uitgerust met 2 sproeipatronen: de punstraal en de kegelstraal. Deze kunnen naar wens continu worden aangepast – bijvoorbeeld voor het sproeien van uw bloemen- en plantenbedden of voor de werwijdering van grof vuil van uw terras of tuinmeubilair. Trouwens: de spuitpistolen van Kärcher zijn compatibel met alle beschikbare click-systemen en kunnen zonder problemen aan uw tuinslang worden aangesloten.