Distributeur 2 voies haut de gamme avec nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2 pour l'arrosage simultané avec un maximum de deux flexibles. Le distributeur 2 voies dispose de deux nez de robinet avec deux réglages continus indépendants et se caractérise par un débit d'eau optimisé. Compatible avec tous les tuyaux d'arrosage courants, il permet une utilisation universelle et séduit par sa qualité robuste et son design ergonomique qui assure une prise en main agréable et facile. L'écrou-raccord maniable et son filetage intérieur robuste garantissent une fixation facile et pratique sur le robinet. Le distributeur 2 voies est compatible avec la plupart des systèmes clic disponibles.