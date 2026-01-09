Prise robinet 2 voies
La prise de robinet 2 sorties est idéal pour raccorder deux tuyaux à un seul robinet.
Distributeur 2 voies haut de gamme avec nez de robinet G3/4 et réducteur G1/2 pour l'arrosage simultané avec un maximum de deux flexibles. Le distributeur 2 voies dispose de deux nez de robinet avec deux réglages continus indépendants et se caractérise par un débit d'eau optimisé. Compatible avec tous les tuyaux d'arrosage courants, il permet une utilisation universelle et séduit par sa qualité robuste et son design ergonomique qui assure une prise en main agréable et facile. L'écrou-raccord maniable et son filetage intérieur robuste garantissent une fixation facile et pratique sur le robinet. Le distributeur 2 voies est compatible avec la plupart des systèmes clic disponibles.
Caractéristiques et avantages
2 sorties d'eau indépendantes réglables
- Raccordement de deux tuyaux sur une seule sortie d'eau
Pré-filtre inclus
- Pour une durée de vie prolongée
Connecteur souple
- Nez de robinet G3/4 avec réducteur G1/2
Spécifications
Données techniques
|Taille du filetage
|G3/4 + G1/2
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|50 x 126 x 78
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Domaines d'utilisation
- Arrosage du jardin
- Potager
- Appareils et outils de jardinage