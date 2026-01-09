Hoogkwalitatieve 2-weg koppeling met G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reduceerstuk voor een bewatering met gebruik van 2 tuinslangen tegelijkertijd. De 2-weg koppeling heeft 2 kraanaansluitingen met 2 onafhankelijke regelingen en zorgt voor een optimale watervoorziening. De koppeling kan universeel worden gebruikt in combinatie met alle standaard tuinslangen en hij blinkt uit door zijn robuuste kwaliteit en zijn ergonomisch design voor een comfortabel en eenvoudig gebruik. De soepele aansluiting met zijn stevige binnendraad garandeert een eenvoudige en handige aansluiting aan de waterkraan. Deze 2-weg koppeling is compatibel met de meeste click-systemen.