Waterverdeler 2-weg
2-weg koppeling met 2 onafhankelijke, individueel aanpasbare wateraansluitingen. Ideaal voor het aansluiten van 2 slangen aan één enkele kraan. (G3/4 kraanaansluiting, G1/2 reductiestuk.)
Hoogkwalitatieve 2-weg koppeling met G3/4 kraanaansluiting en G1/2 reduceerstuk voor een bewatering met gebruik van 2 tuinslangen tegelijkertijd. De 2-weg koppeling heeft 2 kraanaansluitingen met 2 onafhankelijke regelingen en zorgt voor een optimale watervoorziening. De koppeling kan universeel worden gebruikt in combinatie met alle standaard tuinslangen en hij blinkt uit door zijn robuuste kwaliteit en zijn ergonomisch design voor een comfortabel en eenvoudig gebruik. De soepele aansluiting met zijn stevige binnendraad garandeert een eenvoudige en handige aansluiting aan de waterkraan. Deze 2-weg koppeling is compatibel met de meeste click-systemen.
Kenmerken en voordelen
Twee water-outlets die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld
- Afzonderlijk gebruik van twee water-outlets op één kraantje.
Met geïntegreerde voorfilter
- Voor een extra lange gebruiksduur.
Soepel verdeelstuk
- Eenvoudige aansluiting aan kranen met een draad van 3/4" of 1/2".
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1/2
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|50 x 126 x 78
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Tuingereedschap en -uitrusting