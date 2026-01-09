Des nez de robinet, raccords de tuyaux et flexibles intacts sont la base d'un arrosage efficace. Pour cette raison, Kärcher propose une série complète d'accessoires pour connecter, débrancher, réguler et réparer des systèmes d'arrosage automatique. Par exemple la vanne de régulation Kärcher : la solution idéale pour une régulation du débit d'eau de 0 au maximum. Elle séduit par son design ergonomique garantissant une manipulation aisée. La vanne de régulation peut être utilisée pour le raccordement entre le flexible et l'arroseur ou entre 2 flexibles, à l'aide du raccord 2 voies fourni. La vanne de régulation Kärcher est compatible avec tous les systèmes à encliqueter disponibles et tous les diamètres de flexibles courants.