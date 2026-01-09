Intacte kraan- en slangaansluitingen en tuinslangen vormen de basis voor een efficiënte bewatering. Daarom levert Kärcher ook een volledig aanbod aan toebehoren voor het aansluiten, loskoppelen en herstellen van de bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de Kärcher regelbare koppeling – de ideale oplossing voor de aanpassing van de waterhoeveelheid van 0 naar maximum. Hij is uitgevoerd in een ergonomisch design voor een eenvoudige bediening. De regelbare koppeling kan worden gebruikt voor de aansluiting van de tuinslang en sproeier of, met de 2-weg koppeling, voor de aansluiting van 2 slangen. De Kärcher regelbare koppeling is compatibel met alle beschikbare click-systemen en alle meest voorkomende slangdiameters.