Des nez de robinet, raccords de tuyaux et flexibles intacts sont la base d'un arrosage efficace. Pour cette raison, Kärcher propose une série complète d'accessoires pour connecter, débrancher et réparer des systèmes d'arrosage automatique. Notamment le raccord réparateur universel. Le raccord réparateur universel s'utilise de façon universelle pour tous les tuyaux d'arrosage courants et séduit par son design ergonomique et sa manipulation facile. La solution idéale pour le raccordement ou la réparation de deux flexibles. Le raccord réparateur universel est compatible avec les trois diamètres de flexibles les plus courants.