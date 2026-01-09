Slangkoppeling Uni
Universele slangkoppeling voor het herstellen van alle gangbare tuinslangen. Om twee stukken slang aan elkaar te maken. Ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.
Intacte kraan- en slangaansluitinge en tuinslangen vormen de basis voor een efficiënte bewatering. Daarom levert Kärcher ook een volledig aanbod aan toebehoren voor het aansluiten, loskoppelen en herstellen van de bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de universele slangherstel-kit. Deze universele slanghersel-kit voor alle traditionele tuinslangen is uitgevoerd in een ergonomisch design voor een eenvoudige bediening. De ideale oplossing voor het aansluiten of herstellen van twee stukken tuinslang. De universele slangherstel-kit is compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontworpen
- Voor een eenvoudig gebruik
Universeel inzetbaar
- Past op alle gangbare tuinslangen
Voor de aansluiting of herstelling van 2 slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kleur
|zwart
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|65 x 39 x 39
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting