Intacte kraan- en slangaansluitinge en tuinslangen vormen de basis voor een efficiënte bewatering. Daarom levert Kärcher ook een volledig aanbod aan toebehoren voor het aansluiten, loskoppelen en herstellen van de bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de universele slangherstel-kit. Deze universele slanghersel-kit voor alle traditionele tuinslangen is uitgevoerd in een ergonomisch design voor een eenvoudige bediening. De ideale oplossing voor het aansluiten of herstellen van twee stukken tuinslang. De universele slangherstel-kit is compatibel met de 3 meest voorkomende slangdiameters.