Données techniques

Diamètre 1/2″ Longueur de flexible (m) 15 Taille du filetage G1 Couleur jaune Poids (kg) 2 Poids emballage inclus (kg) 2,1 Dimensions (L × l × h) (mm) 260 x 260 x 110

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.