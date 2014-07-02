Set d'arrosage 15m-13mm
Set comprenant un tuyau d'arrosage 15 M 13 mm, une lance d'arrosage, un raccord universel, un raccord universel aquastop, une prise robinet 3/4" avec réduct. 1/2" et un support mural
Caractéristiques et avantages
Flexible de 15 m 1/2" PrimoFlex®
Idéal pour l'alimentation en eau d'un nettoyeur haute pression
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Support mural
- Pour un rangement propre
Pistolet avec débit d'eau réglable
- La forme du jet est réglable, pour un jet puissant ou délicat.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|15
|Taille du filetage
|G1
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|2
|Poids emballage inclus (kg)
|2,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|260 x 260 x 110
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon