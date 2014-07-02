Slangset Basic 1/2" 15 m + wandhouder

Slangset met wandhouder. Inclusief 15m PrimoFlex slang 1/2", spuitstuk, G1 kraanstuk met G3/4 reduceerstuk, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met Aqua Stop.

Slangset met wandhouder – ideaal voor gebruik met een hogedrukreiniger. De slangset met wandhouder omvat: een tuinslang van 15 m PrimoFlex® (1/2"), een spuitstuk, een 1" kraanstuk met 3/4" reduceerstuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De Kärcher tuinslangen zijn flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: duurzaam en eenvoudig in gebruik voor een perfecte tuin. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
15 m 1/2" PrimoFlex® slang
Set is ideaal om als aanvoerslang te gebruiken voor een hogedrukreiniger
Klittenbandsysteem
  • Geschikt voor alle gekende merken
Haak voor de slang
  • Voor een praktische opberging
Spuitstuk met instelbare lans
  • Het sproeipatroon kan van "hard" naar "zacht" worden aangepast
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 15
Aansluitdraad G1
Kleur Geel
Gewicht (kg) 2
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 260 x 260 x 110

Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.

Uitvoering

  • Sproeipatroon: kegelstraal
  • Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
