Slangset met wandhouder – ideaal voor gebruik met een hogedrukreiniger. De slangset met wandhouder omvat: een tuinslang van 15 m PrimoFlex® (1/2"), een spuitstuk, een 1" kraanstuk met 3/4" reduceerstuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De Kärcher tuinslangen zijn flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: duurzaam en eenvoudig in gebruik voor een perfecte tuin. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!