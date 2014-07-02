Set d'arrosage 20m-13mm
Set comprenant un tuyau 20 M 13 mm, un pistolet d'arrosage, un raccord universel, un raccord universel aquastop et une prise robinet 3/4'' avec réduct. 1/2"
Caractéristiques et avantages
Tuyau classique 20m 1/2"
- Kit idéal pour les débutants.
Système de clic
- Compatible avec toutes les marques connues.
Pistolet d'arrosage avec jet ajustable
- La forme du jet est réglable, pour un jet puissant ou délicat.
Raccord universel 2.645-191.0
- Compatible avec toutes les marques connues.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|1/2″
|Longueur de flexible (m)
|20
|Taille du filetage
|G3/4
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|2,2
|Poids emballage inclus (kg)
|2,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|360 x 360 x 100
Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.
Équipement
- Forme d'arrosage: jet conique
- Forme d'arrosage: jet crayon