Données techniques

Diamètre 1/2″ Longueur de flexible (m) 20 Taille du filetage G3/4 Couleur jaune Poids (kg) 2,2 Poids emballage inclus (kg) 2,3 Dimensions (L × l × h) (mm) 360 x 360 x 100

Le raccordement de ces produits au réseau d'eau potable nécessite de respecter les exigences de la norme EN 1717. Le cas échéant, adressez-vous à un spécialiste des installations sanitaires.