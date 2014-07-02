Slangset Basic Extra 1/2" 20 m

Slangset met 20 meter standaardslang 1/2", spuitpistool, G3/4 kraanstuk met G1/2 reduceerstuk, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met aquastop.

De ideale slangset voor beginnelingen. De set omvat een standaard tuinslang van 20 m (1/2"), een spuitpistool, een kraanaansluiting met 3/4" draad en 1/2" reduceerstuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De Kärcher tuinslangen zijn flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: duurzaam en eenvoudig in gebruik voor een perfecte tuin. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
Standaard slang van 20 m 1/2"
  • Ideale set voor beginners
Klittenbandsysteem
  • Geschikt voor alle gekende merken
Spuitpistool met instelbare straal
  • Het sproeipatroon kan van "hard" naar "zacht" worden aangepast
Universele slangkoppeling 2.645-191.0
  • Geschikt voor alle gekende merken
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 20
Aansluitdraad G3/4
Kleur Geel
Gewicht (kg) 2,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 2,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 360 x 360 x 100

Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.

Uitvoering

  • Sproeipatroon: kegelstraal
  • Sproeipatroon: puntstraal
Slangset Basic Extra 1/2" 20 m
Slangset Basic Extra 1/2" 20 m
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting