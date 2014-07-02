De ideale slangset voor beginnelingen. De set omvat een standaard tuinslang van 20 m (1/2"), een spuitpistool, een kraanaansluiting met 3/4" draad en 1/2" reduceerstuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De Kärcher tuinslangen zijn flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: duurzaam en eenvoudig in gebruik voor een perfecte tuin. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!