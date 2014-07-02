Slangset Basic Extra 1/2" 20 m
Slangset met 20 meter standaardslang 1/2", spuitpistool, G3/4 kraanstuk met G1/2 reduceerstuk, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met aquastop.
De ideale slangset voor beginnelingen. De set omvat een standaard tuinslang van 20 m (1/2"), een spuitpistool, een kraanaansluiting met 3/4" draad en 1/2" reduceerstuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De Kärcher tuinslangen zijn flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: duurzaam en eenvoudig in gebruik voor een perfecte tuin. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Standaard slang van 20 m 1/2"
- Ideale set voor beginners
Klittenbandsysteem
- Geschikt voor alle gekende merken
Spuitpistool met instelbare straal
- Het sproeipatroon kan van "hard" naar "zacht" worden aangepast
Universele slangkoppeling 2.645-191.0
- Geschikt voor alle gekende merken
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|G3/4
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|2,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|2,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|360 x 360 x 100
Bij aanlsuiting van deze producten aan het drinkwaternetwerk, moet je de vereisten van EN 1717 naleven. Vraag, indien nodig, raad aan uw sanitair specialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: kegelstraal
- Sproeipatroon: puntstraal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
