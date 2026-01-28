Aspirateur cendres et poussières AD 2
Avec système de décolmatage de filtre intégré, puissance d’aspiration élevée sur la durée et réservoir en métal de 14 litres : l’aspirateur cendres et poussières puissant pour une élimination sûre des cendres sans toucher la saleté.
Puissant, endurant, intuitif, polyvalent et sûr : l’aspirateur cendres et poussières AD 2 avec moteur de 600 watts fait de l’élimination des cendres un véritable jeu d’enfant. Sa puissance d’aspiration à long terme est obtenue grâce au système de décolmatage de filtre intégré activé par un bouton, pour augmenter la puissance d’aspiration. Grâce à un système de filtration d’une seule pièce avec filtre plissé plat solide et filtre gros déchets métallisé, ainsi que grâce à une poignée pratique sur le réservoir, cet appareil peut être vidé de manière pratique, rapide et sans toucher la saleté. Le réservoir en métal, un flexible d’aspiration en métal gainé et les matériaux de qualité ininflammables offrent une sécurité maximale lors de la récupération de cendres. Le flexible biseauté assure un confort d’utilisation optimal et s’avère particulièrement utile dans les coins et dans les endroits difficiles d’accès de la cheminée. La totalité des résidus de cendres est ainsi aspirée. Grâce à sa conception compacte, l’aspirateur cendres se range sans prendre de place et le flexible d’aspiration peut être stocké facilement.
Caractéristiques et avantages
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology : le nettoyage du filtre par simple pression sur un boutonPour une puissance d'aspiration élevée et durable. Convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières.
Système de filtre monobloc (ignifugé) avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métalliséPour un vidage et un nettoyage faciles de la cuve, sans contact avec la saleté. Confort excellent grâce à l'enlèvement rapide du filtre en une seule étape.
Matériau ignifugé, récipient métallique et flexible métallisé (gainé)Pour une sécurité optimale lors de l'aspiration de cendres, même en cas d'utilisation incorrecte.
Suceur long pour les angles et coins
- Pour le nettoyage complet de la cheminée même dans les angles
Flexible d'aspiration de 1,2 mètre en métal gainé
- Pour une grande souplesse et un travail flexible.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Ouverture, fermeture et vidage simples et rapides du réservoir.
Poignée pratique sur la cuve
- Pour un vidage facile de la cuve.
Position de stationnement de l'appareil pratique
- Rangé, le flexible d'aspiration reste prêt à l'emploi – idéal en cas de travail interrompu.
Crochet pour câble.
- Rangement sûre et pratique du câble.
Conception compacte et légère
- Appareil compact, qui se range dans peu d'espace.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|600
|Puissance d’aspiration (W)
|140
|Dépression (mbar)
|max. 210
|Débit d'air (l/s)
|max. 40
|Taille de la cuve (l)
|14
|Matériau de la cuve
|Métal
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|82
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|4,6
|Poids emballage inclus (kg)
|7,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|345 x 330 x 440
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.2 m
- Matériau flexible d'aspiration: métal, gainé
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Fonction de nettoyage du filtre
- Poignée confortable sur la cuve
- Position de repos
- Crochet pour câble
- Rangement pour petites pièces
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Cendre
- Cheminées, fourneaux ect.
- Grill