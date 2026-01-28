As-en droogzuiger AD 2
De as-en droogzuiger met een stevige metalen reservoir van 17 liter. Het ideale toestel voor een efficiënte en veilige verwijdering van assen.
Compact, praktisch, veelzijdig: de AD 2 as-en droogzuiger staat garant voor een hoge en langdurige zuigkracht. Het unieke filtersysteem, bestaande uit een vlakfilter en een grofvuilfilter, zorgt ervoor dat grote hoeveelheden as zonder moeite worden opgezogen. Het metalen vuilreservoir en de metalen zuigslang garanderen een maximale veiligheid tijdens het opzuigen van de assen. De gebogen handzuigslang is handig in gebruik en is bijzonder effectief in hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen in de haard. Het was nog nooit zo eenvoudig om alle asresten volledig te verwijderen. Alle meegeleverde toebehoren en de stroomkabel kunnen snel en compact worden opgeborgen in de toebehorenhouder.
Kenmerken en voordelen
Kärcher ReBoost filterreinigingstechnologie – filterreiniging met één druk op de knopVoor constante, langdurige zuigkracht. Geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden vuil.
Filtersysteem bestaande uit één enkel onderdeel (vlambestendig) met een robuuste vlakfilter en een metalen grofvuilfilterOm het reservoir gemakkelijk te kunnen leegmaken en schoonmaken zonder in contact te komen met het vuil. Zeer hoge graad aan comfort dankzij de snelle verwijdering van de filter in één enkele stap.
Vlambestendig materiaal, een metalen reservoir en een metalen slang (opgevijzeld)Voor een maximale veiligheid tijdens het opzuigen van assen – zelfs als het foutief wordt gebruikt.
Gebogen handzuigbuis
- Voor grondige reiniging van alle hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen in een kachel.
Zuigslang van 1,2 meter gemaakt in opgevijzeld metaal
- Voor een hoge graad van flexibiliteit en flexibel werken.
"Pull & Push" sluitsysteem
- De container kan snel en handig worden geopend, gesloten en leeggemaakt.
Praktische handgreep op het reservoir
- Om het reservoir op een handige manier te kunnen leegmaken.
Handige parkeerpositie op het toestel
- Gemakkelijk toegankelijke opberging van de zuigslang – ideaal om het toestel neer te zetten tijdens een werkonderbreking.
Grote kabelhaak
- Voor een veilige en handige opberging van deaansluitkabel.
Compact en lichtgewicht design
- Voor een plaatsbesparend opberging van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Zuigvermogen (W)
|140
|Vacuüm (mbar)
|max. 210
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit van de tank (l)
|14
|Materiaal van de tank
|metaal
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|82
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|345 x 330 x 440
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.2 m
- Materiaal zuigslang: Metaal, gecoat
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: metaal
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Comfortabele handgreep en reservoir
- Steunpositie voor de zuigslang
- Kabelhaak
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Videos
Toepassingen
- Verwijderen van assen
- Haarden, kachels,…
- Barbecues