Compact, praktisch, veelzijdig: de AD 2 as-en droogzuiger staat garant voor een hoge en langdurige zuigkracht. Het unieke filtersysteem, bestaande uit een vlakfilter en een grofvuilfilter, zorgt ervoor dat grote hoeveelheden as zonder moeite worden opgezogen. Het metalen vuilreservoir en de metalen zuigslang garanderen een maximale veiligheid tijdens het opzuigen van de assen. De gebogen handzuigslang is handig in gebruik en is bijzonder effectief in hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen in de haard. Het was nog nooit zo eenvoudig om alle asresten volledig te verwijderen. Alle meegeleverde toebehoren en de stroomkabel kunnen snel en compact worden opgeborgen in de toebehorenhouder.