Aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium
Élimine facilement les cendres sans contact avec la saleté : le puissant aspirateur cendres et poussières longue durée AD 4 Premium avec cuve métallique de 17 litres et nettoyage du filtre.
Doté d'une turbine de 600 watts et d'un filtre de sortie d'air, l'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium offre une puissance d'aspiration élevée et longue durée. Son système de décolmatage du filtre intégré nettoie le filtre encrassé par simple pression sur un bouton et restaure rapidement la puissance d'aspiration. Un système de filtre monobloc (avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé) ainsi qu'une poignée pratique sur la cuve accélèrent et facilitent le vidage de celle-ci, sans contact avec la saleté. En outre, les matériaux ignifuges de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour l'aspiration des cendres. Le suceur à main coudé permet d'aspirer confortablement tous les résidus de cendres, même dans les coins et les endroits difficiles d'accès de la cheminée. Avec son suceur pour sol inclus pour le nettoyage des surfaces dures et ses tubes d'aspiration en acier inoxydable, l'AD 4 Premium peut être utilisé partout comme un véritable aspirateur poussières. Autres caractéristiques pratiques : le rangement des accessoires pour le câble et la position de repos pratique du flexible ou des tubes d'aspiration avec le suceur pour sol en cas d'interruption de la tâche.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage du filtre Kärcher ReBoostNettoyage du filtre intégré par simple pression sur un bouton. Pour une puissance d’aspiration maximale et durable. Convient à l'aspiration de grandes quantités de poussières.
Système de filtre monoblocComposé d’un filtre plissé plat, d’un filtre métallique et d’un filtre pour les résidus grossiers. Filtre de sortie séparé en plus (uniquement AD 4 Premium). Confort maximal grâce à l’enlèvement facile du filtre et au nettoyage de la cuve sans contact direct avec la saleté.
Matériau ignifuge, cuve métallique, flexible métallisé gainé et poignée avec protection électrostatiquePour une sécurité maximale lors de l'aspiration de cendres - également en cas d'une utilisation incorrecte.
Accessoires spéciaux pour une opération comme aspirateur à poussières
- Convient également à l'aspiration de sols durs.
- Polyvalent
Suceur long pour les angles et coins
- Pour le nettoyage complet de la cheminée même dans les angles
Flexible d’aspiration de 1,7 m en métal gainé
- Pour un travail fiable.
- Grande souplesse et flexibilité.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Ouverture, fermeture et vidage simples et rapides du réservoir.
Poignée pratique sur la cuve
- Pour un vidage facile de la cuve.
- Pas de contact avec la saleté
Rangement pratique sur l’appareil + position parking
- Rangement peu encombrant et sûr des accessoires fournis et du fil de raccordement, afin de les avoir toujours à portée de main.
- Idéal pour poser le tube d’aspiration avec son suceur ainsi que le flexible d’aspiration pendant les interruptions du travail.
Roues
- Opération flexible.
- Facilité de déplacement
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|600
|Puissance d’aspiration (W)
|150
|Dépression (mbar)
|max. 215
|Débit d'air (l/s)
|max. 42
|Taille de la cuve (l)
|17
|Matériau de la cuve
|Métal
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|<= 80
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|5,5
|Poids emballage inclus (kg)
|8,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|365 x 330 x 565
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.7 m
- Matériau flexible d'aspiration: métal, gainé
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Acier inoxydable
- Suceur poussières: Ignifuge
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Polyester, ininflammable
- Filtre de sortie
- Filtre gros déchets
- Filtre gros déchets, matériau: Métal
Équipement
- Fonction de nettoyage du filtre
- Poignée confortable sur la cuve
- Position de repos
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Crochet pour câble
- Roues
- Rangement pour petites pièces
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Cendre
- Cheminées, fourneaux ect.
- Grill
- Gros déchets
- Saleté sèche
- Atelier
- Garage
- Cave
- Salle de loisirs