Doté d'une turbine de 600 watts et d'un filtre de sortie d'air, l'aspirateur cendres et poussières AD 4 Premium offre une puissance d'aspiration élevée et longue durée. Son système de décolmatage du filtre intégré nettoie le filtre encrassé par simple pression sur un bouton et restaure rapidement la puissance d'aspiration. Un système de filtre monobloc (avec filtre plissé plat robuste et filtre gros déchets métallisé) ainsi qu'une poignée pratique sur la cuve accélèrent et facilitent le vidage de celle-ci, sans contact avec la saleté. En outre, les matériaux ignifuges de haute qualité garantissent une sécurité maximale pour l'aspiration des cendres. Le suceur à main coudé permet d'aspirer confortablement tous les résidus de cendres, même dans les coins et les endroits difficiles d'accès de la cheminée. Avec son suceur pour sol inclus pour le nettoyage des surfaces dures et ses tubes d'aspiration en acier inoxydable, l'AD 4 Premium peut être utilisé partout comme un véritable aspirateur poussières. Autres caractéristiques pratiques : le rangement des accessoires pour le câble et la position de repos pratique du flexible ou des tubes d'aspiration avec le suceur pour sol en cas d'interruption de la tâche.