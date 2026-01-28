As-en droogzuiger AD 4 Premium

De AD 4 Premium as-en droogzuiger met een turbine van 600 watt en een uitlaatfilter garandeert een uitzonderlijk hoge, langdurige zuigkracht. Zijn geïntegreerde filterreinigingssysteem reinigt de verstopte filter met één druk op de knop, zodat de zuigkracht onmiddellijk weer verhoogt. U kan het vuilreservoir snel en handig leegmaken zonder contact met het vuil dankzij een ééndelig filtersysteem (met robuuste vlakfilter en metalen grofvuilfilter) en een praktische handgreep op het reservoir. Bovendien zorgen vlambestendige materialen voor een maximale veiligheid bij het opzuigen van asresten. En dankzij de gebogen handzuigslang kunnen alle assen comfortabel worden opgezogen – zelfs in hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen in de haard. Samen met de vloerzuigmond voor harde oppervlakken en de hoog kwalitatieve, verchroomde zuigbuizen, beiden bij de levering inbegrepen, kan de AD 4 Premium overal worden gebruikt als een volwaardige stofzuiger. Andere handige kenmerken: opberging van de kabel en de accessoires en de handige manier waarop de zuigslang of de zuigbuizen met de vloerzuigmond tegen de machine kunnen steunen tijdens werkonderbrekingen.