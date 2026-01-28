As-en droogzuiger AD 4 Premium
Eenvoudige verwijdering van assen zonder in contact te komen met vuil: De duurzame, krachtige AD 4 Premium as- en droogzuiger met metalen vuilreservoir van 17 l en filterreiniging.
De AD 4 Premium as-en droogzuiger met een turbine van 600 watt en een uitlaatfilter garandeert een uitzonderlijk hoge, langdurige zuigkracht. Zijn geïntegreerde filterreinigingssysteem reinigt de verstopte filter met één druk op de knop, zodat de zuigkracht onmiddellijk weer verhoogt. U kan het vuilreservoir snel en handig leegmaken zonder contact met het vuil dankzij een ééndelig filtersysteem (met robuuste vlakfilter en metalen grofvuilfilter) en een praktische handgreep op het reservoir. Bovendien zorgen vlambestendige materialen voor een maximale veiligheid bij het opzuigen van asresten. En dankzij de gebogen handzuigslang kunnen alle assen comfortabel worden opgezogen – zelfs in hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen in de haard. Samen met de vloerzuigmond voor harde oppervlakken en de hoog kwalitatieve, verchroomde zuigbuizen, beiden bij de levering inbegrepen, kan de AD 4 Premium overal worden gebruikt als een volwaardige stofzuiger. Andere handige kenmerken: opberging van de kabel en de accessoires en de handige manier waarop de zuigslang of de zuigbuizen met de vloerzuigmond tegen de machine kunnen steunen tijdens werkonderbrekingen.
Kenmerken en voordelen
Kärcher ReBoost filterreinigingGeïntegreerde filterreiniging met één druk op de knop. Voor een hoge en langdurige zuigkracht. Geschikt voor het opzuigen van grote hoeveelheden vuil.
Filtersysteem bestaande uit 1 enkel onderdeelBestaande uit een vlakfilter, een metalen filter en een grofvuilfilter. Extra aparte uitlaatfilter (enkel bij de AD 4 Premium). Maximaal comfort dankzij de eenvoudige filterverwijdering en de reiniging van het reservoir zonder in contact te komen met het vuil.
Vlambestendig materiaal, een metalen reservoir, een metalen slang met bekleding en een handgreep met elektrostatische beschermingVoor een maximale veiligheid tijdens het opzuigen van assen - ook bij foutief gebruik.
Speciale toebehoren om het toestel te gebruiken als een stofzuiger
- Ook geschikt voor het stofzuigen van harde vloeren.
- Kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen.
Gebogen handzuigbuis
- Voor grondige reiniging van alle hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen in een kachel.
Zuigslang van 1,7 meter gemaakt in opgevijzeld metaal
- Om veilig te kunnen werken.
- Hoge graad aan plooibaarheid en flexibiliteit.
"Pull & Push" sluitsysteem
- De container kan snel en handig worden geopend, gesloten en leeggemaakt.
Praktische handgreep op het reservoir
- Om het reservoir op een handige manier te kunnen leegmaken.
- Geen contact met het vuil.
Praktische opbergruimte voor toebehoren op het toestel + parkeerpositie
- Plaatsbesparende, veilige en praktische opberging van de meegeleverde accessoires en de stroomkabel.
- Ideaal om de zuigbuizen met de vloerzuigmond en de zuigslang te laten steunen tijdens werkonderbrekingen.
Wielen
- Flexibele handeling
- Grote bewegingsvrijheid
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Zuigvermogen (W)
|150
|Vacuüm (mbar)
|max. 215
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 42
|Capaciteit van de tank (l)
|17
|Materiaal van de tank
|metaal
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|<= 80
|Kleur
|zwart
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|5,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|8,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|365 x 330 x 565
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.7 m
- Materiaal zuigslang: Metaal, gecoat
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Roestvrij staal
- Zuigmond (droog): Vlambestendig
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Uitlaatfilter
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: metaal
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Comfortabele handgreep en reservoir
- Steunpositie voor de zuigslang
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Kabelhaak
- Wielen
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
Videos
Toepassingen
- Verwijderen van assen
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Droog vuil
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Hobbykamer