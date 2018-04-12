Aspirateur eau et poussières WD 2 Plus V-12/4/18/C
Avec fonction de soufflerie et filtre à cartouche monobloc : l'aspirateur eau et poussières WD 2 Plus V-12/4/18/C possède une cuve en plastique de 12 litres, un câble de 4 mètres et un flexible d'aspiration de 1,8 mètre.
Le WD 2 Plus V-12/4/18/C séduit par son format compact, son aspiration ultra puissante et son efficacité énergétique, et ce, avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 W. Cet appareil permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussières est doté d'une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs de 12 litres, d'un câble de 4 m et d'un flexible d'aspiration de 1,8 m muni d'une poignée droite, d'un suceur pour sol à clips et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet d'aspirer les saletés sèches et humides sans avoir à changer de filtre et se monte sur le panier à filtre par une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Cet aspirateur dispose également d'une fonction de soufflerie pratique, qui peut notamment être utilisée dans les endroits où l'aspiration s'avère difficile. La surface de rangement sur la tête de l'appareil permet de déposer les outils et les petites pièces en toute sécurité. Les tubes et les suceurs pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement grâce à la position de stationnement prévue à cet effet sur le pare-chocs. En outre, l'appareil se démarque par son rangement peu encombrant, la facilité de rangement de ses accessoires, son système de verrouillage « Pull & Push » et sa poignée de transport ergonomique pour un transport en tout confort.
Caractéristiques et avantages
Filtre à cartouchePour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre. Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.
Rangement pratique des accessoiresRangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant. Rangement compact.
Fonction de soufflerie pratiquePartout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile. Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration longue durée et une rétention optimale de la poussière.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et petites pièces comme les vis ou les clous.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement rapide de la poignée sur le dessus de l'appareil lors des interruptions de travail.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Système de verrouillage « Pull & Push »
- Pour ouverture et fermeture simples, rapides et sûres du réservoir.
Poignée de transport ergonomique
- Permet de transporter l'appareil confortablement.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1000
|Puissance d’aspiration (W)
|220
|Dépression (mbar)
|max. 220
|Débit d'air (l/s)
|max. 43
|Taille de la cuve (l)
|12
|Matériau de la cuve
|Plastique
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve jaune Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|4
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|74
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|4,3
|Poids emballage inclus (kg)
|6,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|349 x 328 x 378
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 1.8 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée droite
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Clips
- Suceur pour fentes
- Filtre à cartouche: Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport rabattable
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 4 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Cave
- Liquides
- Entrée
- Salle de loisirs