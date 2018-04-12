Le WD 2 Plus V-12/4/18/C séduit par son format compact, son aspiration ultra puissante et son efficacité énergétique, et ce, avec une puissance nominale absorbée de seulement 1 000 W. Cet appareil permet d'obtenir d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines et grossières. L'aspirateur eau et poussières est doté d'une cuve en plastique robuste et résistante aux chocs de 12 litres, d'un câble de 4 m et d'un flexible d'aspiration de 1,8 m muni d'une poignée droite, d'un suceur pour sol à clips et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre à cartouche monobloc permet d'aspirer les saletés sèches et humides sans avoir à changer de filtre et se monte sur le panier à filtre par une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Cet aspirateur dispose également d'une fonction de soufflerie pratique, qui peut notamment être utilisée dans les endroits où l'aspiration s'avère difficile. La surface de rangement sur la tête de l'appareil permet de déposer les outils et les petites pièces en toute sécurité. Les tubes et les suceurs pour sol peuvent, eux aussi, être entreposés rapidement et facilement grâce à la position de stationnement prévue à cet effet sur le pare-chocs. En outre, l'appareil se démarque par son rangement peu encombrant, la facilité de rangement de ses accessoires, son système de verrouillage « Pull & Push » et sa poignée de transport ergonomique pour un transport en tout confort.