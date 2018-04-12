De WD 2 Plus V-12/4/18/C overtuigt met zijn compacte ontwerp en is uiterst krachtig én energiezuinig – met een stroomverbruik van slechts 1000 W. Het apparaat levert uitstekende schoonmaakresultaten voor droog, nat, fijn en grof vuil. De nat- en droogzuiger is uitgerust met een robuuste en slagvaste 12-liter kunststof container, een 4 meter lange kabel en een 1,8 meter lange zuigslang met recht handvat, Clips-vloermondstuk en vliesfilterzak. Dankzij het enkelvoudige patroonfilter kan zowel droog als nat vuil worden opgezogen zonder het filter te vervangen. Het filter kan eenvoudig op de filterkorf worden geplaatst door het met de klok mee te draaien. De stofzuiger heeft ook een praktische blaasfunctie, ideaal voor plekken waar stofzuigen lastig is. Het opbergvak op de machinekop is perfect voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen. Buizen en vloermondstukken kunnen snel en eenvoudig worden geplaatst in de parkeerpositie op de bumper. Bovendien biedt de machine ruimtebesparende opslag, eenvoudige opbergruimte voor accessoires, het "Pull & Push"-sluitsysteem en een ergonomisch gevormde draaggreep voor comfortabel transport.