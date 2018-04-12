Nat-en droogzuiger WD 2 Plus V-12/4/18/C
Uitgerust met een blaasfunctie en een enkelvoudig patroonfilter: de nat- en droogzuiger WD 2 Plus V-12/4/18/C met een 12-liter kunststof container, 4m lange kabel en 1,8m zuigslang.
De WD 2 Plus V-12/4/18/C overtuigt met zijn compacte ontwerp en is uiterst krachtig én energiezuinig – met een stroomverbruik van slechts 1000 W. Het apparaat levert uitstekende schoonmaakresultaten voor droog, nat, fijn en grof vuil. De nat- en droogzuiger is uitgerust met een robuuste en slagvaste 12-liter kunststof container, een 4 meter lange kabel en een 1,8 meter lange zuigslang met recht handvat, Clips-vloermondstuk en vliesfilterzak. Dankzij het enkelvoudige patroonfilter kan zowel droog als nat vuil worden opgezogen zonder het filter te vervangen. Het filter kan eenvoudig op de filterkorf worden geplaatst door het met de klok mee te draaien. De stofzuiger heeft ook een praktische blaasfunctie, ideaal voor plekken waar stofzuigen lastig is. Het opbergvak op de machinekop is perfect voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen. Buizen en vloermondstukken kunnen snel en eenvoudig worden geplaatst in de parkeerpositie op de bumper. Bovendien biedt de machine ruimtebesparende opslag, eenvoudige opbergruimte voor accessoires, het "Pull & Push"-sluitsysteem en een ergonomisch gevormde draaggreep voor comfortabel transport.
Kenmerken en voordelen
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergmogelijkheden voor toebehorenRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Handige blaasfunctieDe praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is. Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Snel parkeren van het handvat op de machinekop voor pauzes en onderbrekingen.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
"Pull & Push" sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van het vuilreservoir.
Ergonomische draaggreep
- Zorgt voor een handig vervoer van het toestel.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigvermogen (W)
|220
|Vacuüm (mbar)
|max. 220
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 43
|Capaciteit van de tank (l)
|12
|Materiaal van de tank
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|4,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|6,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|349 x 328 x 378
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Clips
- Plintenzuigmond
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Extra opbergplaats op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Inklapbare handgreep
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Wageninterieur
- Garage
- Kelder
- Vloeistoffen
- Inkomhal
- Hobbykamer