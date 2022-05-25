Aspirateur eau et poussières WD 5 S V-25/5/22
Performance sur toute la ligne : avec sa cuve en acier inoxydable de 25 litres, son câble de 5 mètres et son flexible d'aspiration de 2,2 mètres, le WD 5 S V-25/5/22 est extrêmement absorbant et économe en énergie.
L'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur de sol commutable sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Grâce à eux, l'aspirateur eau et poussières WD 5 S V-25/5/22 obtient d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines et grossières, pour une puissance nominale absorbée de seulement 1 200 watts. Le WD 5 S V-25/5/22 est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres avec poignée amovible protégée contre l'électricité statique, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre plissé plat peut être retiré en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. L'actionnement du bouton de décolmatage permet de nettoyer efficacement le filtre et de rétablir rapidement la puissance d'aspiration. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Ce dernier offre un rangement peu encombrant et parfaitement sécurisé grâce à la fixation du flexible sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et confortablement lors des pauses grâce à la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.
Caractéristiques et avantages
Excellent nettoyage du filtreL'air pulsé puissant transfère la salissure du filtre vers la cuve à déchets, sur simple pression d'un bouton. La puissance d'aspiration d'origine est vite retrouvée.
Procédé breveté d'enlèvement du filtreRapidité et facilité de démontage du filtre en extrayant la cassette filtrante, sans contact avec les souillures. Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
Rangement de flexible sur la tête de l'appareilRangement compact du flexible sur la tête de l'appareil. Fixation intuitive, convenant aux droitiers comme aux gauchers.
Sacs filtrants en non-tissé
- Matériau non tissé à 3 couches, extrêmement résistant à la déchirure.
- Pour une puissance d'aspiration durable et une rétention efficace des poussières.
Fonction de soufflerie pratique
- Partout où il est impossible d’aspirer, la fonction de soufflerie se montrera utile.
- Élimination aisée des saletés, par exemple d'un lit de gravier.
Position de stationnement pratique
- En cas d’interruption de la tâche, le flexible d’aspiration et le suceur de sol peuvent être entreposés rapidement et de manière pratique.
Rangement pratique des câbles et des accessoires
- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement rapide du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.
Surface de rangement
- Pour un rangement sûr des outils et des petites pièces comme les clous et les vis.
Poignée amovible
- Offre la possibilité de fixer différents suceurs directement sur le flexible d’aspiration.
- Pour une aspiration facilitée, même dans les espaces les plus restreints.
L'aspirateur, le flexible d'aspiration et le suceur pour sol sont parfaitement adaptés les uns aux autres
- Pour un nettoyage optimal, qu'il s'agisse de poussières sèches, fines ou grossières, ou de liquide.
- Pour un confort de travail et une flexibilité exceptionnels lors de l'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|1200
|Puissance d’aspiration (W)
|280
|Dépression (mbar)
|max. 260
|Débit d'air (l/s)
|max. 70
|Taille de la cuve (l)
|25
|Matériau de la cuve
|Acier inoxydable
|Composante couleur
|Tête jaune Cuve Acier inoxydable Pare-chocs jaune
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Diamètre nominal accessoires (mm)
|35
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|73
|Couleur
|jaune
|Poids sans accessoires (kg)
|8,6
|Poids emballage inclus (kg)
|11,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|418 x 382 x 646
Inclus dans la livraison
- Longueur flexible d'aspiration: 2.2 m
- Type de flexible d'aspiration: avec poignée incurvée
- Matériau flexible d'aspiration: Plastique
- Poignée amovible avec protection électrostatique
- Nombre de tubes d'aspiration: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes d'aspiration: 0.5 m
- Diamètre nominal tubes d'aspiration: 35 mm
- Matériaux tubes d'aspiration: Plastique
- Suceur eau/poussières: Commutable
- Suceur pour fentes
- Filtre plissé plat: 1 Pièce(s), Cellulose
- Sacs filtrants en non-tissé: 1 Pièce(s)
Équipement
- Fonction de nettoyage du filtre
- Interrupteur (marche/arrêt)
- Fonction de soufflage
- Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil
- Rangement de flexible sur la tête de l'appareil
- Rangement pour petites pièces
- Poignée de transport 3 en 1 confortable
- Crochet pour câble
- Position de stationnement
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
- Protection anti-chocs lors des déplacements
- Roulettes pivotantes sans frein: 5 Pièce(s)
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Rénovation
- Intérieur des véhicules
- Garage
- Atelier
- Terrasses
- Liquides
- Cave
- Salle de loisirs
- Entrée