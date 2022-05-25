L'appareil, le flexible d'aspiration et le suceur de sol commutable sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Grâce à eux, l'aspirateur eau et poussières WD 5 S V-25/5/22 obtient d'excellents résultats de nettoyage sur les saletés sèches, humides, fines et grossières, pour une puissance nominale absorbée de seulement 1 200 watts. Le WD 5 S V-25/5/22 est équipé d'une robuste cuve en acier inoxydable de 25 litres, d'un câble de 5 mètres, d'un flexible d'aspiration de 2,2 mètres avec poignée amovible protégée contre l'électricité statique, d'un suceur sol commutable, d'un filtre plissé plat et d'un sachet filtre en non-tissé. Le filtre plissé plat permet d'aspirer les salissures sèches et humides sans interruption et sans changement de filtre. Grâce à sa technologie brevetée d'enlèvement, le filtre plissé plat peut être retiré en quelques secondes et sans aucun contact avec la saleté. L'actionnement du bouton de décolmatage permet de nettoyer efficacement le filtre et de rétablir rapidement la puissance d'aspiration. La poignée amovible permet de fixer les accessoires directement sur le flexible d'aspiration. Ce dernier offre un rangement peu encombrant et parfaitement sécurisé grâce à la fixation du flexible sur la tête de l'appareil. Les tubes et le suceur pour sol peuvent également être entreposés rapidement et confortablement lors des pauses grâce à la position de stationnement prévue sur le pare-chocs.