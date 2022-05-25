Bij de WD 5 S V-25/5/22 nat- en droogzuiger zijn toestel, zuigslang en schakelbare vloerzuigmond optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor behaalt dit toestel uitstekende opzuigresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. Het apparaat is uitgerust met een robuuste roestvrijstalen container van 25 liter, een stroomkabel van 5 meter, een 2,2 meter lange zuigslang met een afneembare, elektrostatisch beschermde handgreep, een schakelbare vloerzuigmond, een vlakfilter en een vliesfilterzak. De vlakfilter is geschikt om non-stop nat en droog te zuigen zonder dat u deze hoeft te vervangen. Dankzij de gepatenteerde filterreinigingstechnologie kan de vlakfilter in enkele seconden worden verwijderd zonder contact met vuil te hebben. De filterreinigingsknop kan worden ingedrukt om de filter efficiënt te reinigen en de zuigkracht te herstellen. Door de afneembare handgreep kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. De slang kan veilig aan de apparaatkop worden vastgemaakt voor ruimtebesparende opslag. Door de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte pauze van het werk.