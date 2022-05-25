Nat-en droogzuiger WD 5 S V-25/5/22
De WD 5 S V-25/5/22 heeft een 25L RVS reservoir, 5 m stroomkabel en 2,2 m zuigslang. Krachtige zuigprestaties bij laag energieverbruik, ideaal voor nat en droog vuil.
Bij de WD 5 S V-25/5/22 nat- en droogzuiger zijn toestel, zuigslang en schakelbare vloerzuigmond optimaal op elkaar afgestemd. Hierdoor behaalt dit toestel uitstekende opzuigresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. Het apparaat is uitgerust met een robuuste roestvrijstalen container van 25 liter, een stroomkabel van 5 meter, een 2,2 meter lange zuigslang met een afneembare, elektrostatisch beschermde handgreep, een schakelbare vloerzuigmond, een vlakfilter en een vliesfilterzak. De vlakfilter is geschikt om non-stop nat en droog te zuigen zonder dat u deze hoeft te vervangen. Dankzij de gepatenteerde filterreinigingstechnologie kan de vlakfilter in enkele seconden worden verwijderd zonder contact met vuil te hebben. De filterreinigingsknop kan worden ingedrukt om de filter efficiënt te reinigen en de zuigkracht te herstellen. Door de afneembare handgreep kunnen accessoires direct aan de zuigslang worden bevestigd. De slang kan veilig aan de apparaatkop worden vastgemaakt voor ruimtebesparende opslag. Door de parkeerpositie op de bumper kunnen de buizen en het vloermondstuk ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen tijdens een korte pauze van het werk.
Kenmerken en voordelen
Schitterende filterreinigingKrachtige luchtstoten duwen het vuil van de filter naar het vuilreservoir met één druk op de knop. De zuigkracht wordt snel hersteld.
Gepatenteerde technologie voor de filtervervangingHet filter snel en eenvoudig uit de filtercassette nemen, zonder enig contact met het vuil. Voor het opzuigen van zowel droog als nat vuil zonder de filter te moeten verwisselen.
Opberging van de zuigslang op de kop van het toestelDe zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze aan de apparaatkop te hangen. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Handige blaasfunctie
- De praktische blaasfunctie kan worden gebruikt overal waar stofzuigen niet mogelijk is.
- Moeiteloze verwijdering van vuil, bv. uit een kiezelbed.
Praktische parkeerstand
- Snelle en handige tussentijdse opberging van de zuigbuis en de vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergplaats voor kabel en toebehoren
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan snel worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Verwijderbare handgreep
- Verschillende zuigmonden kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor het eenvoudig stofzuigen - zelfs op de smalle plaatsen.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor perfecte reinigingsresultaten - voor zowel droog als nat, fijn als grof vuil.
- Voor een maximaal comfort en flexibiliteit bij het stofzuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Zuigvermogen (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit van de tank (l)
|25
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Container Roestvrij staal Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID standaard toebehoren (mm)
|35
|Stroomsoort (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|418 x 382 x 646
Inbegrepen bij levering
- Lengte zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handgreep
- Materiaal zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal zuigbuizen: Kunststof
- Nat- en droog vloerzuigmond: Omschakelbaar
- Plintenzuigmond
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3 lagen
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussentijdse parkeerpositie van de handgreep op de kop van het toestel
- Opberging van de zuigslang op de kop van het toestel
- Opbergruimte voor kleine onderdelen
- Handige 3-in-1 draaggreep
- Kabelhaak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor toebehoren op het apparaat
- Stootrand
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Vernieuwing
- Wageninterieur
- Garage
- Werkplaats
- Terrassen
- Vloeistoffen
- Kelder
- Hobbykamer
- Inkomhal